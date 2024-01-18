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В Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги

Пенсионер выпрыгнул в окно своего дома в Ленобласти, спасаясь от грабителей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ленинградской области пожилой мужчина пострадал от грабителей, проникнувших в его дом. Об этом сообщает издание 47news.

Ночью на 67-летнего жителя коттеджа в поселке Ленинское в Выборгском районе напали неизвестные. Они ударили мужчину каким-то металлическим предметом, связали ему руки и ноги, а затем потребовали отдать им ценные вещи и деньги.

Пенсионер отказался выполнять требования злоумышленников, и грабители стали обследовать дом в поисках драгоценностей самостоятельно. Улучив момент, пострадавший освободился и выпрыгнул в окно. Он обратился в районную полицию, а затем был доставлен в больницу с травмами головы.

Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее неизвестные напали на пенсионерку с целью ограбления, но не нашли в ее доме ничего ценного.

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