В Белгороде в целях безопасности отменили крещенские купания

В Белгороде в этом году не будут проводить традиционных крещенских купаний. Об этом со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова сообщает РИА Новости.

«Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий», — сказал Попов на пресс-конференции 18 января.

В Белгородской области количество мест, где будут проводиться организованные крещенские купания, на этот раз сократится до 89 (год назад было 98). В приграничных районах, как и в прошлом году, их не будет. Глава регионального МЧС призвал граждан отнестись к мерам безопасности с пониманием.

17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в целях безопасности призвал местных жителей не принимать участия в традиционных массовых купаниях на христианский праздник — Крещение.

11 января стало известно, что крещенские купели в Донецке в этом году не будут оборудованы из-за обстрелов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно готовиться к Крещенским купаниям.