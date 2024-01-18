Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде в целях безопасности отменили крещенские купания

МЧС: город Белгород в этом году полностью откажется от крещенских купаний

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Белгороде в этом году не будут проводить традиционных крещенских купаний. Об этом со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова сообщает РИА Новости.

«Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий», — сказал Попов на пресс-конференции 18 января.

В Белгородской области количество мест, где будут проводиться организованные крещенские купания, на этот раз сократится до 89 (год назад было 98). В приграничных районах, как и в прошлом году, их не будет. Глава регионального МЧС призвал граждан отнестись к мерам безопасности с пониманием.

17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в целях безопасности призвал местных жителей не принимать участия в традиционных массовых купаниях на христианский праздник — Крещение.

11 января стало известно, что крещенские купели в Донецке в этом году не будут оборудованы из-за обстрелов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно готовиться к Крещенским купаниям.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами