В российском регионе алиментщиков начнут привлекать к помощи женам участников СВО

В Волгоградской области весной 2024 года к помощи семьям участников спецоперации начнут привлекать жителей, которые получили наказание в виде общественных работ. Об этом Daily Storm рассказала глава центра социальных услуг «Моя семья» Елена Соколова.

Реализацией проекта занимаются АНО «Моя семья» и местное УФСИН, на эти цели направили президентский грант почти в 500 тыс. рублей.

«Помогать будут мастера и волонтеры от УФСИН. Это люди, которые что-то нарушили. Правила дорожного движения, например. Или алименты не платят. Привлекаются только лица, наказанные за административные правонарушения. Осужденные по уголовным статьям — ни в коем случае», — уточнила Соколова.

Помощь женщинам будут оказывать с тяжелой физической работой на бесплатной основе. Волонтеры, например, смогут вскопать огород или покосить траву. По словам главы центра, идея проекта возникла на фоне появления запросов от местных жителей и главы региональной администрации.

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