Турок подал в суд на клинику после того, как ему уменьшили, а не увеличили пенис

Мужчина из Турции подал в суд на врача после того, как тот уменьшил, а не увеличил ему пенис, пишет местное издание Haber Vitrini.

Как пишут СМИ, истцом является Ильтер Тюркмен. Мужчина требует $16500 от доктора Халука Сойлемеза, который должен был увеличить ему пенис. Однако пациент уверяет, что после процедуры размер его полового органа уменьшился на 1 сантиметр.

Кроме того, адвокат Ильтера утверждает, что после операции его подзащитный испытывал мучительные боли и не мог нормально ходить, а пенис Тюркмена остался навсегда покрыт шрамами.

Медик признает, что из-за анатомических особенностей пациента увеличить половой орган не удалось. Однако Сойлемез настаивает, что не сделал ничего плохого.

«В проведенной мной процедуре нет никакой ошибки», — заявил он, добавив, что не давал никаких гарантий.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчину подозревают в том, что он укусил своего соседа за пенис во время ссоры.