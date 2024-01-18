Косметолог рассказала об особенностях зимнего ухода за кожей

Зимой из-за мороза и ветра, а также сухого воздуха в отапливаемых помещениях кожа сохнет, трескается и грубеет. Об этом в интервью РИАМО предупредила косметолог Наталья Моисеенко. Кожные покровы, по ее словам, требуют более тщательного ухода в холодное время года.

Для поддержания влажности в помещениях специалист посоветовала использовать ультразвуковые увлажнители. Очищение кожи зимой, по ее словам, должно быть более щадящим — с использованием муссов, пенок и молочка с мягкой формулой.

Крем на кожу лица и рук она посоветовала наносить не позже чем за 50-60 минут до выхода на улицу. Питательное средство на липидной основе защитит от ветра и мороза. Также косметолог рекомендовала исключить из утреннего ухода гелевые и жидкие текстуры, поскольку в их основе вода, которая кристаллизируется при минусовых температурах.

Вечером, по ее словам, стоит использовать сыворотку. При обезвоженности и сухости кожи она должна содержать гиалуроновую кислоту.

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники «Время Красоты» Анна Томс до этого рассказала, как придать лицу свежий и отдохнувший вид после праздников. Если в рационе во время новогодних застолий присутствовал алкоголь, необходимо пить больше воды, которая нормализует обмен веществ, способствует выведению токсинов, очищению кожи, а также насыщает ее влагой, посоветовала специалист.

Ранее врач объяснила, как справиться с трещинами на губах зимой.