Аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме после приостановки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Аэропорт возобновил прием рейсов», — рассказали журналистам.

Информация о закрытии воздушного пространства в районе Внуково поступила в 12:18 мск. Причина введения ограничений не уточнялась.

До этого 18 января в петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». Из-за временного запрета на взлет и посадку самолетов задержался рейс из Еревана. Отмечалось, что незадолго до закрытия воздушного пространства над Ленинградской областью сбили беспилотник.

Кроме того, утром над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора Вячеслава Гладкова, российские военные сбили десять ракет над территорией города и в пригородах.

Ранее сообщалось о задержании Арнольда Шварценеггера в аэропорту Мюнхена.