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Лучшие хирурги Якутии объедут все районы республики

Проект «Мобильный хирургический центр» объединил лучших хирургов Якутии

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Пресс-служба губернатора и правительства Республики Правительства Республики Саха (Якутия)

В рамках запущенного в Якутии проекта «Мобильный хирургический центр» бригады из 12 высококвалифицированных медицинских работников посетят все районы республики, чтобы проконсультировать и прооперировать местных жителей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

В мобильные бригады вошли медики разных профилей из республиканской больницы №2 Центра экстренной медицинской помощи — травматологи, гинекологи, ортопеды, колопроктологи, кардиологи, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи и операционные сестры.

К приезду «Мобильного хирургического центра» в больницах организуют предварительную работу — сельские медики обследуют всех желающих попасть на прием к врачам из Якутска и отберут тех, кому действительно необходима помощь.

Состав медицинской команды будет меняться от места к месту, в зависимости от того, какая именно помощь наиболее необходима жителям каждой конкретной территории.
Планируется, что в каждом муниципалитете «Мобильный хирургический центр» проведет по 2 недели.

Проект стал продолжением проекта «Арктические врачи». В народе их прозвали «летающими докторами». В период половодья и межсезонья — самое сложное для наземной логистики время — на помощь медикам пришла авиация.

За год работы проекта арктические врачи посетили все 89 населенных пунктов в 13 районах Якутии, расположенных за полярным кругом.

Организаторы проекта отмечают, что обследование прошли более половины жителей Заполярья. Каждый третий из принятых пациентов — ребенок.

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