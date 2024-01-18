В Москве задержали автомобилиста за номерной знак «СССР» на его машине

В Москве задержали водителя, управлявшего автомобилем с номерным знаком «СССР». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Полицейские остановили черный Volkswagen Polo с номером СС1981СР067 на юге столицы. За рулем автомобиля сидел 42-летний житель Смоленской области, его задержали. В отдел полиции мужчину доставили сотрудники центра «Э».

Они установили, что россиянин получил свой необычный номерной знак от «Граждан СССР». В 2022 году эту организацию сторонников теории заговора, которые продолжают считать Советский Союз суверенным государством, отрицая силу законов, принятых в РФ, признали экстремистской.

На автомобилиста составили протокол, обвинили его в пропаганде экстремистской символики и оштрафовали. Как уточняется, во время заседания подсудимый признал вину и заявил, что раскаивается.

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