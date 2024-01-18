Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали автомобилиста за номерной знак «СССР» на его машине

В Москве водителя задержали за серию «СССР» на номерном знаке его автомобиля

close
100%
«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Москве задержали водителя, управлявшего автомобилем с номерным знаком «СССР». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Полицейские остановили черный Volkswagen Polo с номером СС1981СР067 на юге столицы. За рулем автомобиля сидел 42-летний житель Смоленской области, его задержали. В отдел полиции мужчину доставили сотрудники центра «Э».

Они установили, что россиянин получил свой необычный номерной знак от «Граждан СССР». В 2022 году эту организацию сторонников теории заговора, которые продолжают считать Советский Союз суверенным государством, отрицая силу законов, принятых в РФ, признали экстремистской.

На автомобилиста составили протокол, обвинили его в пропаганде экстремистской символики и оштрафовали. Как уточняется, во время заседания подсудимый признал вину и заявил, что раскаивается.

Ранее москвича арестовали за антивоенную надпись пальцем на снегу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами