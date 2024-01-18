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В Петербурге задержан студент, проломивший юноше череп из-за надписи на футболке

В Петербурге задержали студента, который избил юношу из-за футболки

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Петербурге полиция задержала молодого человека, которого подозревают в избиении первокурсника из-за надписи на футболке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители также возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемому злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел 16 января. Первокурсник Охтинского колледжа надел футболку с надписью на иностранном языке. Другому учащемуся этого же заведения не понравилось то, что текст написан на иностранном языке.

В результате владельца одежды избили и проломили ему голову. Студента госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Ранее в Перми россиянин избил металлическим ломом мужчин, отказавшихся есть с ним арбуз.

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