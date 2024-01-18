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Аналитик назвал причину, по которой Франция не заявляет о наемниках на Украине

Аналитик Ксавье Моро: во Франции запрещена наемническая деятельность

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Reuters

Париж не будет делать заявлений по поводу своих погибших наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность, считает политико-стратегический аналитик Ксавье Моро. Несмотря на запрет, страны НАТО вынуждены отправлять своих военных на Украину, чтобы фронт не обвалился, заявил он в эфире RT.

Во многом отправка наемников на помощь Киеву связана с тем, что часть населения Украины – русские люди из Одессы, Николаева, Харькова – отказывается воевать против России, убежден аналитик.

«Значит, нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надежные люди. И именно для этого, в частности, и используются наемники», — объяснил Моро свое мнение.

Накануне Минобороны сообщило об ударе по зданию с французскими наемниками в Харькове, жертвами которого стали более 60 человек. Само здание полностью разрушено, заявили в военном ведомстве.

СК РФ ранее предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам из семи государств.

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