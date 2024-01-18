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Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2024 году

Служба занятости Москвы: специалисты в IT-сфере востребованы в 2024 году

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Shutterstock

В 2024 году на рынке труда особенно востребованы специалисты в промышленной, транспортно-логистической отраслях, а также в IT и сфере услуг. Об этом «Москве 24» рассказал директор службы занятости населения столицы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Кроме того, в этот список входит отрасль оптово-розничной торговли. По словам эксперта, на их долю приходится 88% доступных вакансий. В промышленности зафиксирован спрос на монтажников, слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтеров, наладчиков технологического оборудования и так далее. В сфере IT компаниям требуются программисты, разработчики, тестировщики, аналитики данных, в транспортной отрасли — машинисты электропоезда, обходчики и монтеры путей, тоннельные рабочие.

«В оптовой и розничной торговле нужны менеджеры по продажам, логисты, менеджеры по закупкам, в индустрии гостеприимства – повара, пекари, бариста, официанты, горничные и администраторы. В сфере услуг требуются помощники по уходу, мастера ногтевого сервиса, стилисты-визажисты, няни», — продолжил Тарасов.

В финансовом секторе ищут менеджеров, бизнес-аналитиков и бухгалтеров, в строительстве и ЖКХ — слесарей-сантехников, плотников, столяров, штукатуров, маляров, в креативных индустриях — дизайнеров интерьера и одежды, специалистов по анимации, кинопроизводителей, швей и портных.

Опрос рекрутинговой компании hh.ru, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», до этого показал, что почти половина опрошенных россиян — 40% — уверены, что ИТ-специалисты могут найти работу без проблем. На второе место по успешному построению карьеры россияне поставили водителей и курьеров – 31%, а на третье – менеджеров по продажам (28%).

Ранее были названы профессии, представителям которых может быть опасно делать МРТ.

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