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В РПЦ напомнили, что практика гадания на Крещение противоречит христианству

Иеромонах РПЦ Макарий назвал гадания на Крещение бредом сивой кобылы

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Maxim Marmur/AP

В Русской православной церкви напомнили, что практика гадания на праздник Крещения Господня противоречит христианству, и назвали это суеверием. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью агентству назвал гадания и гороскопы бредом сивой кобылы. При этом он отметил, что церковь никого ни к чему не принуждает, люди сами выбирают, прислушиваться к ее призывам или нет.

19 января в Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня, или Богоявление. Верующие вспоминают событие из Библии — как Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю и принял от него крещение в реке Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому праздновать Богоявление верующие начали на вечернем богослужении 18 января. В крещенский сочельник когда-то была распространена традиция гадать, встречающаяся и сегодня. Эта традиция противоречит Христианству, поскольку в Библии Бог сказал, что гадания для Него являются мерзостью.

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