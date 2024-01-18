Шеф-повар рассказал, как избежать подгорания пищи при ее приготовлении

Использование среднего или низкого огня при готовке поможет избежать подгорания пищи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал шеф-повар Игорь Шахов.

«Высокий огонь может привести к быстрому нагреванию посуды и нагреванию пищи. Стоит заранее разогревать сковороду или кастрюлю перед добавлением продуктов, это позволит равномерно распределить тепло и избежать подгорания», — добавил эксперт.

Помимо этого, важно не забывать периодически помешивать пищу. Лучше использовать посуду с антипригарным покрытием, которая также позволит не допустить прилипания еды, заключил Шахов.

Повар Никита Катков до этого говорил, что рыбу для приготовления ухи стоит выбирать в зависимости от региона проживания и вкусовых предпочтений. Однако чаще всего, по его словам, этот суп готовят на основе карпа, щуки, окуня или судака, потому что у этих видов мягкое и нежное мясо, которое хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и низкую стоимость. По его словам, в уху стоит добавить лук, морковь, картофель, перец, чтобы придать ей более насыщенный вкус и аромат.

Ранее повар раскрыл секреты приготовления макарон и пельменей.