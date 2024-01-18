В гильдии риелторов рассказали, какие квартиры покупать опасно

Частая перепродажа квартиры является признаком, что такое жилье покупать опасно. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Если квартира, которую вы смотрите, последние год-два или три несколько раз переходила из рук в руки, нужно задуматься, почему это могло произойти. Также должно насторожить, если жилье продается по заниженным ценам и хозяева не хотят выходить на сделку по реальной рыночной стоимости», — добавил специалист.

Среди других потенциально опасных признаков — продажа квартиры по доверенности, а также отсутствие встречи с реальным собственником. В этом случае, по словам эксперта, может присутствовать дефект права. Это может обернуться потерей квартиры или денег в случае ее приобретения, предупредил он.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута до этого рассказал, что при покупке жилья в «сталинках» придется дополнительно потратиться на смену электроразводки, водоснабжения и водоотведения. Более того, только во время ремонта может выясниться, что в доме нельзя, например, установить кондиционер без согласования надзорных ведомств, потому что здание может находиться на гостевом маршруте или относиться к объектам культурного наследия.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка доверилась аферистам и лишилась квартиры.