Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛНР заявили, что эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными

Марочко: эвакуированные жители Харьковской области не выходят на связь с родными

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Эвакуированные властями Киева жители Харьковской области не выходят на связь с родными. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в январе заявил, что харьковские власти объявили о начале обязательной эвакуации гражданского населения в двух общинах Купянского района, в Кондрашевской и Куриловской громадах, по соображениям безопасности.

По словам Марочко, родственники, которые в большей степени находятся на территории России, потеряли с эвакуированными связь.

Последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители Министерства внутренних дел Украины отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи, поделился подполковник.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что украинские власти эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами