В ЛНР заявили, что эвакуированные Киевом жители не выходят на связь с родными

Эвакуированные властями Киева жители Харьковской области не выходят на связь с родными. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в январе заявил, что харьковские власти объявили о начале обязательной эвакуации гражданского населения в двух общинах Купянского района, в Кондрашевской и Куриловской громадах, по соображениям безопасности.

По словам Марочко, родственники, которые в большей степени находятся на территории России, потеряли с эвакуированными связь.

Последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители Министерства внутренних дел Украины отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи, поделился подполковник.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что украинские власти эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.