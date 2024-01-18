Shot: дрон ВСУ должен был подорвать нефтяной терминал в Петербурге

Одной из целей атаки ВСУ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мог быть нефтяной терминал. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал, а объекты терминала не получили повреждений.

Как сообщает «Mash на Мойке», упавший беспилотник был самолетного типа, а его полет фиксировали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями.

О перехвате украинского дрона над Ленинградской областью 18 января сообщили впервые после начала военной спецоперации на Украине. По информации Минобороны РФ, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск. Других подробностей из официальных источников не поступало.

Ранее стало известно, что аэропорт Пулково вводил план «Ковер» из-за украинского беспилотника.