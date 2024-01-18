Хабаровчанин угнал автомобиль, чтобы встретить девушку с поезда

В Хабаровске мужчина угнал у бывшего коллеги машину, чтобы съездить на железнодорожный вокзал за своей возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

33-летний житель Индустриального района находился на работе, когда заметил, что у него из раздевалки пропала куртка с ключами от автомобиля. На месте, где ранее автомобилист припарковал свою машину, иномарки не оказалось. Мужчина обратился в полицию, и оперативники установили, что к угону причастен 31-летний хабаровчанин, который ранее работал с владельцем автомобиля.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нарушение ПДД. В этот раз он угнал автомобиль для того, чтобы съездить на железнодорожный вокзал за своей возлюбленной, которая должна была вернуться из другого города. После поездки угонщик вернул иномарку и бросил ее неподалеку от склада, на котором работает владелец авто. В итоге похищенное транспортное средство передали хозяину, а в отношении задержанного возбудили дело. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее неизвестный угнал автомобиль бандитов, пока те грабили кассу.