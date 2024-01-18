Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хабаровчанин угнал автомобиль, чтобы встретить девушку с поезда

В Хабаровске мужчина угнал автомобиль ради встречи со своей девушкой

close
100%
Depositphotos

В Хабаровске мужчина угнал у бывшего коллеги машину, чтобы съездить на железнодорожный вокзал за своей возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

33-летний житель Индустриального района находился на работе, когда заметил, что у него из раздевалки пропала куртка с ключами от автомобиля. На месте, где ранее автомобилист припарковал свою машину, иномарки не оказалось. Мужчина обратился в полицию, и оперативники установили, что к угону причастен 31-летний хабаровчанин, который ранее работал с владельцем автомобиля.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и нарушение ПДД. В этот раз он угнал автомобиль для того, чтобы съездить на железнодорожный вокзал за своей возлюбленной, которая должна была вернуться из другого города. После поездки угонщик вернул иномарку и бросил ее неподалеку от склада, на котором работает владелец авто. В итоге похищенное транспортное средство передали хозяину, а в отношении задержанного возбудили дело. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее неизвестный угнал автомобиль бандитов, пока те грабили кассу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами