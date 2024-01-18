Международную выставку «Россия» посетил пятимиллионный гость

Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость, им стала семилетняя девочка из города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Об этом сообщает RT.

Девочку сопровождали родители и младший брат.

В честь такого события семье вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

Пятимиллионному гостю выставки также провели экскурсию по павильону №75, в том числе по экспозиции Вологодской области, и познакомили с настоящим Дедом Морозом, который лично пригласил Полину и ее родных в Великий Устюг.

На Международной выставке-форум «Россия» гостей ждут культурные мероприятия, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится на территории ВДНХ до 12 апреля.

Ранее в павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошли лекции ученых-генетиков.