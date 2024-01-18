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Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

Премьер-министр Башкирии Назаров сообщил о завершении митингов в Баймаке

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Максим Богодвид/РИА Новости

Ситуация в Баймаке на вечер 17 января стабилизировалась. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров изданию «Ведомости».

Он отметил, что общество поддержало главу республики и правоохранительные органы. В связи с возбужденным уголовным делом, все виновные будут наказаны, подчеркнул Назаров.

Приговор активисту Фаилю Алсынову, который был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, он назвал продолжением борьбы с экстремизмом.

Баймакский районный суд приговорил Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за публичные оскорбления по национальному признаку.

Гособвинение запрашивало для активиста наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Алсынов выступил на сходе граждан с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. Он был заключен под стражу в зале суда, где собралась толпа людей.

После оглашения приговора начались стычки протестующих и правоохранителей, которые применяли дубинки и слезоточивый газ. В результате произошедших событий Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

До этого прокуратура открыла горячую линию после беспорядков в Башкирии.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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