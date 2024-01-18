Россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем из-за купаний в проруби

После празднования Крещения, как правило, увеличивается количество обращений за медицинской помощью из-за обострения хронических заболеваний у людей и возможной непредсказуемой реакции организма на переохлаждение. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто в интервью РИА Новости.

Традиционно после Крещения в России проводятся массовые купания в ледяной воде, что может привести к обострению хронических заболеваний и специфическим острым состояниям.

Кардиолог отметил, что резкое изменение температуры может вызвать сосудистый спазм и привести к осложнениям, таким как острый инфаркт миокарда, инсульт и тяжелое нарушение сердечного ритма.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.