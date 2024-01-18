Израиль запретил врачам сотрудничать с представителями ООН

Представители Израиля призвали медицинских работников не сотрудничать с комиссией ООН, которая занимается расследованием нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и возможных преступлений, совершенных после эскалации конфликта в секторе Газа. Сообщение было сделано официальным представителем МИД Израиля Лиором Хаятом в интервью телеканалу NBC.

Израиль обвинил Независимую международную комиссию ООН в антиизраильской позиции по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим. Хаят также заявил, что три члена комиссии являются известными антисемитами и имеют антиизраильские взгляды.

До этого появилась информация о сотнях тысяч палестинцев, страдающих от голода в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.