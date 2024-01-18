В Канаде сторонник климатического заговора признался в причастности к лесным пожарам

Канадец Брайан Паре, обвинявший правительство страны в причастности к лесным пожарам, признал себя виновным в 14 поджогах леса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщает вещатель, Паре в соцсетях утверждал, что власти Канады намеренно устраивают пожары, чтобы убедить граждан в изменении климата. Однако позже он признался в 13 случаях поджога и одном «поджоге с пренебрежением к человеческой жизни» в период с мая по сентябрь прошлого года.

В результате действий поджигателя сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в сообщении CNN.

Прокурор Мари-Филипп Шаррон заявила, что один из пожаров, устроенных Паре, привел к тому, что властям пришлось эвакуировать около 400 человек в городе Шапаи в Квебеке. Самый крупный пожар, в котором признался Паре, уничтожил более 870 гектаров леса, отметила она.

«Паре не помнит всех пожаров, которые он мог устроить, поэтому на данный момент у нас 14 пожаров. <...> Возможно, их больше, но у нас нет доказательств этого», — добавила юрист.

«Согласно данным полиции, обвиняемый опубликовал множество теорий заговора о пожарах и причастности правительства к возможным поджогам», — подчеркнула Шаррон.

В декабре американские ученые из Университета штата Огайо предложили новый способ обнаружения лесных пожаров с помощью радаров с синтезированной апертурой (РСА).

Ранее в Госдуме заявили о проверке воинской части в ДНР, где при пожаре исчезло оружие.