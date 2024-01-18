В сектор Газа доставили медикаменты для израильских заложников

Гуманитарную помощь и лекарства, предназначенные для израильских заложников, доставили в сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, сообщает ТАСС.

«За последние несколько часов в сектор Газа поступили медикаменты и гуманитарная помощь в рамках реализации соглашения, о котором было объявлено вчера и которое служит интересам [израильских] заложников», — сказал аль-Ансари.

По словам дипломата, в анклав также доставлены медикаменты для местных жителей.

16 декабря официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль разрешил передать медикаменты и гумпомощь в наиболее пострадавшие от обстрелов районы сектора Газа в обмен на доставку необходимых лекарств заложникам.

До этого руководитель министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац назвал уничтожение движения ХАМАС самым гуманным шагом, который еврейское государство может сделать для сектора Газа.

Ранее в секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел.