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В Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

NFCSO: на крупнейшей птицеферме Венгрии произошла вспышка птичьего гриппа

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Вспышка потенциально опасного для человека птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на крупной птицеферме в городе Капошвар на юго-западе Венгрии. Об этом говорится в заявлении Национального управления по безопасности пищевых цепочек (NFCSO), сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что все 39 тыс. находившихся на предприятии индеек пришлось уничтожить.

«Уничтожение всего поголовья птиц уже завершено. В соответствии с правилами, вокруг предприятия установлена защитная зона радиусом 3 км, а также зона наблюдения радиусом 10 км», – отметили в национальном управлении.

Там подчеркнули, что эпидемиологические мероприятия, направленные на выявление причин заболевания, все еще продолжаются.

В декабре Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) заявила, что в Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

До этого у индюков в Израиле был выявлен опасный штамм птичьего гриппа H5N1.

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