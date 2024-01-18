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Россиянам рассказали, куда выгодно путешествовать в феврале

OneTwoTrip: в феврале дешевле всего снять отель можно в Ярославле

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Depositphotos

Заметнее всего в феврале подешевело жилье в Ярославле: ночь в отеле обойдется путешественникам в среднем в 2 500 рублей, что в четыре раза ниже, чем в январе. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также хорошо сэкономить можно на проживании в Петрозаводске: номер стоит около 3 100 рублей, это в три раза меньше, чем в первый месяц года.

В два раза снизились цены на отели в Сортавале (там трехзвездочную гостиницу теперь можно найти за 4 500 рублей в сутки), Геленджике (1 800 рублей), Калининграде (2 400 рублей), Пятигорске (2 300 рублей), Кисловодске (2 000 рублей) и Эльбрусе (5 000 рублей).

В список городов, где проживание обойдется дешевле, чем в январе, также вошли Ессентуки (-47%; номер стоит 2 000 рублей в сутки), Казань (-45%; 2 800 рублей), Санкт-Петербург (-43%; 2 900 рублей), Тула (-42%; 2 900 рублей), Владимир (-41%; 2 500 рублей), Нижний Новгород (-41%; 2 600 рублей) и Светлогорск (-40%; 2 200 рублей).

Примерно на треть меньше можно потратить на жилье в Суздале (-37%; 3 000 рублей в сутки), Самаре (-37%; 1 800 рублей), Владикавказе (-35%; 2 900 рублей), Великом Новгороде (-33%; 4 000 рублей), Перми (-32%; 1 800 рублей) и Тюмени (-30%; 1 500 рублей).

Кроме того, в феврале снизились цены на отели в следующих локациях, популярных у туристов: Архыз (-28%; номер стоит примерно 6 000 рублей в сутки), Минеральные Воды (-27%; 2 000 рублей), Сочи (-24%; 3 000 рублей), Псков (-23%; 2 300 рублей), Архангельск (-22%; 2 300 рублей), Смоленск (-21%; 1 800 рублей), Москва (-17%; 2 000 рублей), Зеленоградск (-16%; 2 900 рублей) и Новосибирск (-15%; 1 900 рублей).

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