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Россияне рассказали, почему им трудно переходить с Apple на другой бренд

Каждый пятый россиянин ищет замену своему девайсу от Apple среди других брендов

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Jeff Chiu/AP

Россиянам сложно отказаться от привычных девайсов от Apple из-за незнакомого управления экраном (16%), сложной логики меню приложений (14%) и чувства неловкости за телефон от другого производителя. Согласно опросу CDEK.Shopping, наибольшее доверие у россиян вызывают модели от китайских (43%), корейских (35%) и американских (12%) производителей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Каждый пятый россиянин (20%) задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Apple на продукцию других брендов. Почти каждый второй (43%) больше всего доверяет китайским производителям. Треть респондентов (35%) делают выбор в сторону техники из Южной Кореи, например Samsung или LG. Еще 12% выбирают бренды из США (12%), а 3% — японские, например Sony.

Подобрать замену оказывается непростой задачей, поэтому россияне выделяют для себя несколько критериев. Самым важным становится наличие уникальных и полезных функций, которых нет у других девайсов (20%), например, качество съемки и отсутствие предустановленных программ. Еще 17% респондентов считают, что все базовые и необходимые приложения должны быть бесплатными, а 14% — будут смотреть на стоимость устройства.

Не обошлось и без трудностей при переходе на новую операционную систему и совершенно незнакомый интерфейс. Каждому шестому (16%) пришлось заново обучаться управлению экраном. 14% запутались в логике меню, а еще столько же (14%) — смутила операционная система. Лишь 2% россиян признались, что основным препятствием было чувство неловкости и стеснения, стыд за владение таким устройством.

Ранее Apple стала крупнейшим производителем смартфонов за прошлый год.

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