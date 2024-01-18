Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне активнее оставляли чаевые в новогодние праздники

Чаще всего чаевые россияне оставляли в праздники в ресторанах и салонах красоты

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Самый высокий средний размер онлайн-чаевых в ресторанах был отмечен 31 декабря и 1 января. Он составил 392 руб. и 391 руб. соответственно. Это показало исследование CloudTips, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В сфере красоты первый рабочий день 2024 года (2 января) стал самым щедрым на чаевые — 720 руб., что на 53% выше среднего за декабрь. В целом вся предновогодняя неделя в бьюти-индустрии была отмечена повышенным размером чаевых. Это может быть связано с тем, что именно в канун Нового года люди активно готовятся к корпоративам и самому празднику. Так, оборот онлайн-чаевых в сфере красоты на 41,5% выше в предновогоднюю неделю, чем во время новогодних праздников.

Не остались без подарков от своих подписчиков и блогеры. Так, 30 и 31 декабря у них был зафиксирован самый высокий средний донат за весь декабрь — начало января. 30 декабря он составил 1196 руб., а 31 декабря – 1165 руб., что на 41% выше среднего за декабрь.

По данным аналитиков CloudTips, самый распространенный способ отправки онлайн-чаевых — с помощью Pay-методов. Так, доля переводов с помощью банковской карты составляет 23%, а с помощью быстрых методов оплаты — 77%. Tinkoff Pay — 21%, Яндекс Пэй — 3%, СБП — 53%.

Ранее покупательница случайно оставила в Subway чаевые на сумму $7000.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами