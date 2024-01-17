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Жителям Белгородской области посоветовали отказаться от купания на Крещение

Белгородский губернатор Гладков призвал местных жителей не окунаться на Крещение

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира призвал местных жителей не принимать участия в традиционных массовых купаниях на христианский праздник — Крещение. Видеозапись опубликована на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Есть ли необходимость поберечь себя, не посещая? С моей точки зрения — есть», — утверждает глава региона.

По мнению Гладкова, отказаться от купания в проруби на Крещение следует в целях безопасности.

Он также добавил, что его позицию по отказу от посещения купели во время христианского праздника могут поддержать и священники.

Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы ожидаются в Крещенскую ночь на территориях Курганской, Свердловской и Челябинской областях, а также в южной части Сибири. По его словам, на юге Сибирского федерального округа будет фиксироваться температура от 22 до 28 градусов ниже нуля.

Ранее храм, построенный перед Крещением на льду озера Тургояк, ушел под воду.

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