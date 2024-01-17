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В Петербурге выявили несколько десятков случаев кишечной инфекции

В школе Петербурга выявлено 43 случая кишечной инфекции

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Globallookpress.com

В школе № 260 Санкт-Петербурга выявлено 43 случая кишечной инфекции, всех заболевших перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди учащихся, посещающих ГБОУ средняя школа № 260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский проспект дом 21, лит. А, управлением начаты санитарно-эпидемиологические расследования. По состоянию на 19:30 зарегистрировано 43 случая кишечной инфекции. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении», — заявили в пресс-службе управления.

Известно, что за питание в школе отвечает ООО «Торговый дом «Ленинградский». В данный момент идет лабораторная проверка учащихся, сотрудников компании и работников школы, а также отбор продуктов и готовой продукции.

До этого 48 человек в Тульской области были госпитализированы с кишечной инфекцией.

Ранее была обнаружена связь между распространенной кишечной инфекцией и болезнью Альцгеймера.

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