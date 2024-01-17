Россиянин, изнасиловавший попутчицу в поле, получил 14,5 года колонии

В Астраханской области местный житель признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, мужчина изнасиловал 17-летнню девушку в поле. Об этом сообщает СУ СК региона.

17-летняя жительница Астраханской области в сентябре 2023 года добиралась из села Бирюковка в деревню Килинчи Приволжского района области, девушка остановила на трассе автомобиль, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

Он предложил студентке подвезти ее до места назначения, но по дороге свернул в поле, где под угрозой расправы изнасиловал несовершеннолетнюю. В полицию обратились подруги пострадавшей, которые обнаружив ее местонахождении при помощи геолокации, направились на помощь девушке.

Заметив очевидцев, злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками МВД. Выяснилось, что обвиняемый уже имел проблемы с законом и был судим за тяжкие преступления.

Приговором Приволжского районного суда мужчине назначено наказание в виде 14,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее неизвестный проник в квартиру в Нижнем Новгороде и попытался изнасиловать спящую женщину.