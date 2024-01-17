Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожарные ликвидируют возгорание в Новой Москве

В Новой Москве горит склад с картоном и автозапчастями

На территории Новомосковского административного округа горит склад с картоном и автомобильными запчастями. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Новой Москве», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, возгорание зафиксировано в деревне Николо-Хованское, расположенное в 20 километрах к юго-западу от центра столицы.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован.

В МЧС пообещали уточнить дальнейшую информацию.

Незадолго до этого взрыв и пожар произошли на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ЧП пострадали 10 человек. Работник завода рассказал, что причиной происшествия стали действия слесарей: они пытались починить подтекающий кран с кислотой с помощью удара по гайке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Дорогомиловском рынке произошел пожар.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами