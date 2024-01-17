Пожарные ликвидируют возгорание в Новой Москве

На территории Новомосковского административного округа горит склад с картоном и автомобильными запчастями. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Новой Москве», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, возгорание зафиксировано в деревне Николо-Хованское, расположенное в 20 километрах к юго-западу от центра столицы.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован.

В МЧС пообещали уточнить дальнейшую информацию.

Незадолго до этого взрыв и пожар произошли на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ЧП пострадали 10 человек. Работник завода рассказал, что причиной происшествия стали действия слесарей: они пытались починить подтекающий кран с кислотой с помощью удара по гайке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Дорогомиловском рынке произошел пожар.