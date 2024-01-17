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Москвич намеренно облил сына кипящим маслом из сковороды

В Москве мужчина облил сына кипящим маслом из сковороды

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В Москве мужчина намерено облил сына-подростка кипящим маслом из сковороды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 15 января. Мужчина облил своего 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды. По словам подростка, отец сделал это специально.

Молодой человек обратился в больницу за помощью на следующий день. Медики диагностировали у него ожоги уха, шеи и плеча. По факту произошедшего организована проверка, сообщает РЕН ТВ.

До этого в Екатеринбурге учительница залила ковш с кипящим маслом водой и устроила взрыв, выбивший окна и двери квартиры. Женщина попала в реанимацию.

Ранее в Петербурге десятимесячный ребенок обварился кипятком.

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