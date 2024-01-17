Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда россияне убирают новогоднюю елку

«КП»: большинство россиян убирают елку после Старого Нового года

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Большинство (55%) россиян убирают елку после Старого Нового года, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

Еще 7% опрошенных убирают ее после Рождества, а 3% — сразу после Нового года. При этом 28% респондентов признались, что оставляют украшения до конца января или до Крещения.

«Елку положено убирать только после Крещения», — отметила участница опроса.

Некоторые опрошенные россияне рассказали, что оставляют елку до Китайского Нового года, который отмечается в феврале, или до других семейных праздников. В общей сложности новогоднее дерево стоит до весны в квартире 4% участников опроса. Оставшиеся 3% сообщили, что оставляют елку до лета.

«Можно вообще не убирать, до декабря осталось не так много времени», — сказал респондент.

Исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый второй россиянин, ставивший живую елку на Новый год, утилизирует ее экологичными способами. Так, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

Ранее экологи объяснили вред искусственных елок и призвали покупать настоящие.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами