Стало известно, когда россияне убирают новогоднюю елку

Большинство (55%) россиян убирают елку после Старого Нового года, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

Еще 7% опрошенных убирают ее после Рождества, а 3% — сразу после Нового года. При этом 28% респондентов признались, что оставляют украшения до конца января или до Крещения.

«Елку положено убирать только после Крещения», — отметила участница опроса.

Некоторые опрошенные россияне рассказали, что оставляют елку до Китайского Нового года, который отмечается в феврале, или до других семейных праздников. В общей сложности новогоднее дерево стоит до весны в квартире 4% участников опроса. Оставшиеся 3% сообщили, что оставляют елку до лета.

«Можно вообще не убирать, до декабря осталось не так много времени», — сказал респондент.

Исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый второй россиянин, ставивший живую елку на Новый год, утилизирует ее экологичными способами. Так, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

Ранее экологи объяснили вред искусственных елок и призвали покупать настоящие.