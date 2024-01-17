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Россиянину проломило череп упавшими металлическими воротами

В Татарстане врачи спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота

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В республиканской клинической больнице Татарстана врачи спасли мужчину, которого придавило рухнувшими из-за порыва ветра металлическими воротами. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 января на территории частного дома. 30-летний житель Татарстана вместе с другом устанавливал у себя на участке ворота, в какой-то момент из-за сильного порыва ветра металлическая конструкция рухнула на голову мужчине.

Пострадавший получил перелом височной кости черепа и открытую черепно-мозговую травму, в больницу его привез приятель. Хирургам удалось спасти жизнь татарстанца.

Ранее россиянина зажало тремя тоннами металлических листов.

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