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Врач полчаса делал искусственное дыхание больному ребенку и потерял сознание

South China Morning Post: в Китае врач потерял сознание, спасая ребенка

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SCMP composite/CCTV

В Китае врач упал в обморок, после того как полчаса делал искусственное дыхание ребенку с асфиксией. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в китайской провинции Хэнань. В больницу был доставлен полуторагодовалый мальчик, ребенок подавился орехами, начал задыхаться и синеть.

Медики прочистили ему желудок и извлекли орехи, однако спустя сутки выяснилось, что кусочки инородных тел попали в легкие маленького пациента.

Хирургическое вмешательство проводил 64-летний врач Чжун Янь, в ходе операции он заметил, что уровень кислорода в крови ребенка стремительно падает. С помощью бронхоскопа мужчина начал делать ребенку искусственное дыхание, он вдувал воздух в легкие пациента и проводил операцию в течение 30 минут, после чего потерял сознание.

«Я почувствовал сдавленность в груди и онемение конечностей. Я сильно вспотел, одежда и перчатки прилипли к телу», — поделился Чжун Янь.

Хирурга привели в чувство коллеги, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее шестимесячный младенец едва не задохнулся, проглотив прищепку для штор.

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