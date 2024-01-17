Участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую посадили в тюрьму за жесткое избиение

Участницу социального реалити-шоу о девушках с непростыми судьбами «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) посадили в тюрьму на 1,3 года за жестокое избиение случайной прохожей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации ресурса, осенью 2022 года 28-летняя Тихая избила на остановке незнакомую девушку и нанесла ей тяжелые травмы. Врачи констатировали потерпевшей перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.

«Мать пострадавшей написала заявление, и на участницу 6-го сезона «Пацанок» возбудили уголовку», — говорится в публикации.

Согласно данным канала, судебные разбирательства длились более года, 17 января суд вынес вердикт — 1,3 года заключения в колонии и возмещение морального ущерба в размере 300 тыс. рублей.

«Анна просила условку — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь», — пишет канал.

Однако суд решил назначить реальный срок, так как ранее Тихая имела судимость за умышленное причинение вреда здоровью и лишение жизни.

В ноябре стало известно, что на Тихую подали в суд за избиение девушки в Москве.

Ранее звезда шоу «Пацанки» Анна Тихая призналась в психологических проблемах.