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На Урале кафе, где 12 гостей заразились гепатитом, закрыли

Уральское кафе, где гепатитом A заразились 12 посетителей, закрыли

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Краснотурьинске кафе, где посетителей заразили гепатитом A, приостановило деятельность по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского управления Роспотребнадзора.

По решению Краснотурьинского городского суда на 90 дней закрыли обе точки закусочных Giro Burger, после посещения которых было выявлено 12 случаев заражения опасным вирусом.

Специалисты проводят расследование по каждому случаю болезни.

«За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах (привито 119 человек)», — рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Сотрудники ведомства, медработники и волонтеры медколледжа осуществляют обход ближайших к точке общепита жилья и учреждений для выявления возможных случаев заболевания. По словам представителя Роспотребнадзора, так удалось выявить одного из заболевший, который не обращался за помощью к врачам.

Ранее врач объяснил, почему растет количество пациентов с невирусными гепатитами.

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