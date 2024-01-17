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В Минобороны подтвердили вынужденную посадку вертолета в Брянской области

МО РФ: Ми-8 вынужденно сел в Брянской области при выполнении планового полета

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

Во время совершения планового полета в Брянской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«17 января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, члены экипажа не пострадали.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе вертолет выполнил аварийную посадку на федеральную автотрассу М3 «Украина», в результате чего произошел обрыв высоковольтной линии.

Согласно данным Богомаза, в результате аварийной посадки воздушного судна в четырех брянских районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — пропало электричество. Подачу электроснабжения за счет дописточников питания уже восстановили в Брасовском и Комаричском районах.

Ранее стали известны подробности о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.

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