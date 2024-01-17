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Сноубордист провалился в бетонную яму на горнолыжном курорте в Татарстане

Mash Iptash: в Татарстане сноубордист провалился в яму на горнолыжном курорте

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Телеграм-канал Mash Iptash

На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» мужчина провалился в бетонную яму во время катания на сноуборде, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте «Свияжские холмы», двое молодых людей катались со склонов, в какой-то момент один из приятелей потерял другого из вида.

Мужчина осмотрел местность с подъемника, а затеем поехал по следам, ему удалось найти друга-сноубордиста в бетонной неогороженной яме.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, по словам очевидцев, у мужчины травма головы, перелом ребер и ключицы.

Ранее школьница попала в реанимацию после катания на тюбинге в Красноярске.

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