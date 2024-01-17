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В Гидрометцентре объяснили, почему в этом году не будет «крещенских морозов»

Вильфанд заявил, что «крещенские морозы» являются мифом

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Artem Priakhin/Global Look Press

Так называемые «крещенские морозы» являются мифом — в период Крещения Господня, которое в России празднуется в ночь на 19 января (6 января по Юлианскому календарю), могут наступить как заморозки, так и оттепель. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)», — заявил Вильфанд.

Он привел статистику Гидрометцентра, согласно которой самое теплое 19 января было в 2007 году (+6,3 градуса), а самое холодное — в следующем 2008 году. Тогда столбики термометров опустились до морозных -30,8 градуса.

До этого спасатель и парамедик Максим Штыб рассказал, что крещенские купели в обязательном порядке должны быть оборудованы деревянными сходнями, чтобы безопасно войти, окунуться и вылезти, а также иметь места для переобувания.

Ранее врачи назвали противопоказания для купания в Крещение.

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