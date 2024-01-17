В Карелии молодой фельдшер работает при температуре около нуля в кабинете

Молодой фельдшер из Карелии работает при экстремально низкой температуре в кабинете, продолжая оказывать необходимую помощь местным жителям. Об этом сообщает издание «Подъем».

Ситуацией в поселке Шальский Пудожского района заинтересовалась депутат Галина Щербакова. Она обратилась в Минздрав и опубликовала в соцсетях фото местного фельдшера Регины Тихановой. Девушка была вынуждена работать, укутавшись одеялом. При этом термометр показывал, что в ее кабинете около нуля градусов.

Сейчас в ведомстве утверждают, что проблема уже решена и медик работает в отапливаемом помещении.

«Проблему удалось решить. Она возникла из-за большого слоя снега на крыше: выходные сэндвич-трубы сдвинулись с места. При подготовке к холодному сезону все было в порядке. Ремонт выполнен. Кирпичная кладка не повреждена. Сами печи в рабочем состоянии. Сейчас в помещениях амбулатории тепло. В этом убедился замминистра здравоохранения Игорь Кижнерман», — рассказали в Минздраве.

До этого местные СМИ писали, что районные власти требовали от депутатки, обратившей внимание на проблему, удалить пост о ситуации в поселке.

Ранее в Челябинской области школьник получил обморожение в ожидании автобуса.