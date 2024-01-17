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В Перми дети отпинали идущего по улице раздетого школьника

В Перми школьники пинали раздетого мальчика на морозе

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В Перми дети поиздевались над сверстником и привлекли внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает «Подъем».

По словам местных жителей, инцидент произошел на Камской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик в белье быстро шагает по улице. За ним идет второй, одетый ребенок, который пинает сверстника.

Известно, что в последние несколько дней температура воздуха в городе колебалась от 15 до 20 градусов мороза. О том, почему школьник вышел в таком виде в холодную погоду, не сообщается.

В полиции сообщили, что каких-либо заявлений после инцидента к ним не поступало. Тем не менее после обращения журналистов сотрудники МВД начали проверку.

Ранее в Чите раздетый десятилетний мальчик со шрамом на пояснице вышел из дома и пропал.

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