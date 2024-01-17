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В Челябинской области школьник получил обморожение в ожидании автобуса

Школьник из Челябинской области получил обморожение носа, пока ждал автобус

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Shutterstock/Evtushkova Olga

В Копейске Челябинской области ребенок получил обморожение носа, пока ждал автобус. Об этом рассказала мать пострадавшего в локальном сообществе «Подслушано» во «ВКонтакте».

По словам женщины, после уроков ее сын провел на морозе 45 минут в ожидании автобуса до дома. В результате школьнику пришлось обращаться в травматологическое отделение, где у него зафиксировали обморожение носа 1 степени.

«Сколько еще это может продолжаться? Администрация Копейска, вы чего ждете?» — возмущается родительница.

Горожанка обратила внимание на проблему с общественным транспортом в городе. В комментариях к посту пользователи поддержали ее и посоветовали женщине обратиться в прокуратуру и следственный комитет, приложив к заявлению медицинское заключение.

Ранее россиянин обморозил уши, кисти и обе стопы, когда искал в снегу ключи от дома.

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