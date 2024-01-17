IT-эксперт объяснил причины сбоя работы мессенджера WhatsApp

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не занимается развитием инфраструктуры, направленной на Россию. И, как следствие, в работе ее сервиса возникают сбои, скорость падает, выдаются ошибки и прочие раздражающие пользователей вещи. Таковы, по мнению управляющего партнера агентства «Смена» (Группа AIC) Артема Геллера, причины сбоя работы мессенджера WhatsApp.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что о сбоях в работе WhatsApp россияне, скорее, всего, еще неоднократно услышат в ближайшее время.

«Причина этому очень прозаична и заключается она в экономическом аспекте. Стоит вспомнить, что еще весной 2022 года материнская компания, которой является американская Meta, была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России была запрещена. Логично, что с уходом ИТ-гиганта с российского рынка закончились и все инвестиции в наш регион», — пояснил Артем Геллер.

Он уточнил: несмотря на то, что мессенджер WhatsApp формально остался, многие доступные для западных пользователей функции, остаются недоступными для россиян решением самой корпорации.

«Компания Meta не спешит оперативно разрешать возникающие проблемы, потому что Россия для нее не приоритет», — заключил Геллер.

Ранее сообщалось, что 17 января российские пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера.