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Поляк выдавал себя за женщину-министра и заказывал на ее имя суши и бытовую технику

В Польше мужчина заказывал бытовую технику и еду в офис министра от ее имени

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Depositphotos

Поляк выдавал себя за министра по делам пенсионеров и заказывал на ее имя суши и бытовую технику. Об этом пишет dziennik.pl.

Неизвестный заказал через интернет бытовую технику на сумму почти 10 000 злотых (около 221 тыс. рублей) и еду на сумму более 400 злотых (примерно 9 тыс. рублей) в офис депутата парламента и министра по делам пожилых граждан. Заказанные товары были доставлены с возможностью оплаты при получении, но оплата не была произведена из-за отказа принять заказ.

В итоге полицейские арестовали 46-летнего мужчину из Кельце. В беседе с полицейскими он признался, что делал заказы и выслушал обвинения в попытке нанести финансовый ущерб Маржене Окле-Дрюнович и использовании ее личных данных. Подозреваемого оставили под полицейским надзором. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

«Такие несмешные «шутки» имеют свои последствия. Надеюсь, это послужит уроком для других», — написала чиновница в соцсетях.

Ранее россиянин, притворявшийся цыганкой-гадалкой, был арестован за хищение 4,7 млн рублей.

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