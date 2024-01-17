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В Подмосковье 14-летняя школьница ударила младшего брата ножом в грудь

Школьница из Подмосковья ранила ножом девятилетнего брата во время ссоры

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Depositphotos

В подмосковной Балашихе девочка напала на своего младшего брата с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

14-летняя школьница поссорилась с девятилетним братом, пока родителей не было дома. Она так разозлилась, что вонзила в грудь мальчика нож. После этого девочка испугалась и решила попросить помощи у соседей. Те вызвали скорую помощь.

Медики забрали пострадавшего в больницу, где у него диагностировали ранение грудной клетки.

По факту инцидента сотрудники полиции уже начали проверку. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях воспитывались дети.

Ранее девочка-подросток замахнулась канцелярским ножом на педагога и попала в психиатрическую больницу.

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