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В Пловдиве устроили протест против планов демонтажа монумента «Алеша»

В болгарском Пловдиве выразили недовольство планами демонтажа монумента «Алеша»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В болгарском Пловдиве проходит общественная акция под девизом «Защитим «Алешу». Активисты Болгарской социалистической партии собрались перед зданием городского совета, протестуя против намерений местных властей демонтировать широко известный памятник советскому солдату, сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Памятник является символом антифашистской борьбы — такие символы есть и в Европе, и в США. Это люди, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мир был сегодня свободным», — заявили на митинге.

10 января стало известно, что депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии.

Болгарский депутат Владимир Славенски заявил, что перемещение «Алеши» с холма Освободителей станет «моральным актом во славу болгарской истории и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима».

16 января российская Госдума призвала власти Пловдива не поддерживать демонтаж памятника «Алеша» и предложила певцу Филиппу Киркорову высказаться по этому поводу.

Ранее в Софии суд запретил демонтаж памятника Советской армии, который к тому времени уже разрезали на части.

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