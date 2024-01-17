Ребенка ударило током во время игры на электрогитаре

В Воронеже 13-летнего мальчика ударило током, когда он играл на электрогитаре. Об этом сообщают »Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в студии на Комиссаржевской улице. Момент удара током попал на видео. На кадрах видно, как мальчик с электрогитарой берет за руку своего товарища, но в результате все равно падает на пол.

Сообщается, что администратор не отреагировала на крики детей. Друзья сами привели к ней пострадавшего, и тогда женщина залила место входа тока медицинским клеем. Отмечается, что ток прошел через обе руки. Сейчас решается вопрос о переводе мальчика в реанимацию.

Родители пострадавшего подают заявление в правоохранительные органы, сообщают «Вести Воронеж». Адвокат усматривает в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее двухлетнюю девочку госпитализировали после удара током от гирлянды.