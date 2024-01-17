Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенка ударило током во время игры на электрогитаре

В Воронеже ребенок получил удар током во время игры на электрогитаре

close
100%
«Вести Воронеж»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Вести Воронеж»

В Воронеже 13-летнего мальчика ударило током, когда он играл на электрогитаре. Об этом сообщают »Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в студии на Комиссаржевской улице. Момент удара током попал на видео. На кадрах видно, как мальчик с электрогитарой берет за руку своего товарища, но в результате все равно падает на пол.

Сообщается, что администратор не отреагировала на крики детей. Друзья сами привели к ней пострадавшего, и тогда женщина залила место входа тока медицинским клеем. Отмечается, что ток прошел через обе руки. Сейчас решается вопрос о переводе мальчика в реанимацию.

Родители пострадавшего подают заявление в правоохранительные органы, сообщают «Вести Воронеж». Адвокат усматривает в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее двухлетнюю девочку госпитализировали после удара током от гирлянды.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами