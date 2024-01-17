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Спасатель рассказал, как оказать первую помощь пострадавшим при купании в проруби

Спасатель Щетинин: купающимся в проруби нужно знать правила оказания первой помощи

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует отказаться от участия в Крещенских купаниях, считает заслуженный спасатель России, замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. По его словам, если во время погружения в прорубь человеку стало плохо, следует его быстро вытащить из воды и перенести в теплое место. Если помощь оказать неправильно, то за это можно понести ответственность, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Если же вы увидели, что что-то пошло нештатно, если вы владеете навыками оказания первой помощи, то, безусловно, помогать нужно. Следует позвонить по телефону 112 и постараться вытащить человека из воды, перенести в теплое место, чтобы не было дальнейшего холодового воздействия», — отметил Щетинин.

Если у пострадавшего наблюдаются дрожь и синюшные губы, но при этом он находится в сознании, то нужно его согреть. В первую очередь необходимо обтереть его полотенцем и одеть в теплые вещи. Если у человека нет сахарного диабета, нужно дать ему сладкий чай.

«Но ни в коем случае нельзя добавлять коньяк или водку в чай — это категорически запрещено», — подчеркнул спасатель.

Ошибочные действия при оказании первой помощи могут привести к уголовной ответственности, поэтому лучше заранее выучить правила и тренироваться, отметил спасатель. Если человек не знает, как оказывать помощь, и у него есть возможность уступить это право более опытному – лучше так и сделать, заключил спасатель.

Напомним, также Щетинин предупредил, что окунаться во время Крещенских купаний необходимо только в специально оборудованных местах, избегая глубоких водоемов.

Врачи ранее назвали противопоказания для купания в проруби.

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