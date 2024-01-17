Власти заявили о росте числа пострадавших при пожаре в Ростовской области

Число пострадавших при пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пожар был ликвидирован в 12:49 по местному времени.

«Число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, 3 человека — с ожогами, 5 — с травмами различной степени», — поделился Голубев.

Он добавил, что в Шахты выехали представители регионального минздрава.

До этого Голубев говорил, что пожар на заводе в Шахтах случился не из-за дрона. Он пояснил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в это время не работали.

Сотрудники МЧС также сообщили о ликвидации пожара в цехе на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области.

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