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Власти заявили о росте числа пострадавших при пожаре в Ростовской области

Голубев: число пострадавших при пожаре в Ростовской области выросло до девяти

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МЧС РФ по Ростовской области

Число пострадавших при пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пожар был ликвидирован в 12:49 по местному времени.

«Число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, 3 человека — с ожогами, 5 — с травмами различной степени», — поделился Голубев.

Он добавил, что в Шахты выехали представители регионального минздрава.

До этого Голубев говорил, что пожар на заводе в Шахтах случился не из-за дрона. Он пояснил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в это время не работали.

Сотрудники МЧС также сообщили о ликвидации пожара в цехе на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь

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